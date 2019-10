Wellington Paulista decide e Fortaleza vence Grêmio de virada no Castelão

Em duelo de tricolores na Arena Castelão, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebeu o Grêmio, na tarde deste sábado (19), e venceu de virada por 2 a 1. Paulo Miranda abriu para os visitantes e Wellington Paulista e Osvaldo fizeram os gols da virada do Leão.

Em duelo de tricolores no Estádio Governador Plácido Castelo, o Fortaleza começou perdendo, mas, nos embalos de sua torcida, partiu para cima do Grêmio e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. O resultado fez o Leão chegar aos 31 pontos e subir para a 13ª posição, estando, atualmente, na zona de classificação para a Sul-americana 2020.

O jogo

Jogando com a equipe B, o Grêmio iniciou o jogo partindo para cima usando a velocidade de seus jogadores e não demorou para abrir o placar. O gol saiu logo aos nove minutos. Após Paulão cortar cruzamento na área do Leão, Osvaldo se adiantou para ficar com a bola, mas acabou tocando-a com a mão. Na cobrança da falta, Rafael Galhardo mandou caprichosamente na área. Paulo Miranda mergulhou e abriu o marcador a favor dos gaúchos.

Com o resultado a favor, os visitantes diminuíram a pressão e o Fortaleza passou a ir para cima com Osvaldo e Romarinho, pelas pontas, sempre buscando por Wellington Paulista na área. E foi assim que veio a virada do tricolor cearense. Aos 34, Romarinho mandou na área e Welligton Paulista, em uma jogada típica de centroavante, antecipou David Braz e mandou de toquinho com a perna direita para deixar tudo igual no marcador. O segundo veio apenas seis minutos depois. Após ganhar presente de Romarinho, foi a vez de Paulista presentear Osvaldo, que não marcava havia oito jogos. Em jogada pela direita, o camisa 9 do Leão mandou na área e o ponta esquerda do Leão só teve o trabalho de bater para o gol fazendo o segundo do Fortaleza na partida.

Retornando para o segundo tempo sem mudança nas equipes, o Grêmio logo botou a bola para o fundo do barbante. Rafael Galhardo cobrou escanteio e, em dividida de David Braz com Wellington Paulista na primeira trave, a bola sobra para André que manda para o gol. Mas, o árbitro, próximo ao lance, já parava o lance marcando falta do zagueiro sobre o camisa do Leão.

Com a entrada do cearense Everton Cebolinha no andar da partida, o Grêmio ganhou velocidade e passou a jogar totalmente no ataque, mas esbarrou na forte marcação do Fortaleza, que também contou com Felipe Alves em dia inspirado que, apesar de pouco ter trabalhado, fez grandes defesas quando solicitado.

Vitorioso, o Tricolor do Pici chegou aos 31 pontos e subiu para a 13ª posição enquanto o Grêmio permanece em sétimo com 41. O Fortaleza volta a campo no outro sábado (26), quando encara o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h, pela 28ª rodada do Brasileirão.