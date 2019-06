Wakeboard nasce do improviso e vira esporte cada vez mais popular

O filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck se machucou quando praticava wakeboard em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, na tarde de sábado (22). A modalidade que é praticada sobre uma prancha puxada por uma lancha tem cada vez mais atraído fãs do esporte no Brasil.

O wakeboard nasceu nos Estados Unidos por volta de 1979 como uma alternativa para os surfistas nos dias de poucas ondas. O esporte, que logo se popularizou em outros países, chegou ao Brasil na década de 1990.

Em 1997, foi criada a Associação Brasileira de Wakeboard, a qual realiza uma competição nacional, que é dividida em várias etapas e acontece em diferentes regiões do país ao longo do ano.

Uma das referências brasileiras na história da modalidade é Marreco, de 36 anos. Ele foi medalhista de ouro no wakeboard nos Jogos Pan-Americanos de 2007, realizado no Rio de Janeiro.

Mas outros famosos adotaram o wakeboard como hobby. O atacante Neymar e o surfista Gabriel Medina são alguns dos adeptos.



Origem do wakeboard



O primeiro que efetivamente pôs em prática a ideia foi Tony Finn. Ele desenvolveu uma espécie de prancha projetada para ser rebocada em vez de empurrada pela energia da onda. Sua invenção era menor e mais fina que uma prancha de surfe e tinha alças para prender os pés. O nome dessa prancha era ´skurfe´, uma mistura de esqui aquático com surfe.



Depois que Tony começou a produzir esse tipo de prancha em escala comercial, não tardou para que o embrião do wakeboard começasse a ser difundido pelo mundo, inclusive no Brasil, que chegou a sediar um campeonato de skurfe no final da década de 1980. Pouco depois, o skurfe evoluiu, transformando-se no wakeboard atual, um dos mais radicas esportes do novo milênio.

Wakeboard no Ceará

O Ceará figura entre os oito principais locais responsáveis pelo crescimento do wakeboard brasileiro, junto com os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins, Brasília e Amazônia.

Na década de 1990 começaram a aparecer os primeiros praticantes. Mas foi apenas a partir da realização do primeiro Circuito Cearense de Wakeboard, em 2004, que o esporte teve condições de experimentar um considerável crescimento.