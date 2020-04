Volante Michel faz tratamento no Rio de Janeiro para recuperar antiga lesão no joelho

Com a recuperação do zagueiro Roger Carvalho, o Departamento Médico do Fortaleza está praticamente vazio. Mesmo assim, apesar do período de paralisação por conta do coronavírus, o único jogador que está lesionado no momento segue realizando tratamento. O volante Michel está no Rio de Janeiro para tentar recuperar contusão que o atrapalha desde o ano passado.

Quem explicou a situação do meio-campista foi Albino Luciano, fisioterapeuta do Tricolor. Em live no Instagram do clube, o profissional explicou a situação do atleta e como está sendo feito o tratamento no joelho esquerdo do jogador.

"O Michel tinha uma lesão desde a épora do Grêmio, um desgaste na cartilagem. Mas ele convivia muito bem com isso. Inclusive jogou bem, sem queixa nenhuma de dor, nem nas avaliações nem nos primeiros jogos aqui. Mas começou a reclamar um pouco desse incômodo. A gente fez tratamento conservador, evoluiu bem, mas teve uma recaída. E por opção dele, ele pediu pra se consultar com o médico que já faz o acompanhamento com ele desde a época do Grêmio, e ele foi pro Rio", revelou Albino.

O fisioterapeuta falou ainda que o atleta seguirá realizando tratamento conservador, para evitar procedimento cirúrgico, até porque isto não poderia ser feito no momento.

"Não foi passado nada de cirurgia pra ele, mesmo porque, nessa época, todas as cirurgias eletivas estão sendo postergadas".

Michel foi contratado pelo Fortaleza por empréstimo junto ao Grêmio. Ele fez seis partidas pelo Leão do Pici, sendo cinco como titular. Volante de marcação com boa técnica e qualidade de passe, ele é polivalente, e vinha sendo utilizado como zagueiro pelo técnico Rogério Ceni.