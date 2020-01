Michel é apresentado no Fortaleza e mostra ansiedade para trabalhar com Ceni: "Aprender com um mito"

Reforço do Fortaleza para 2020, o volante Michel foi apresentado no clube do Pici nesta segunda-feira (13). Campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017, o atleta chega por empréstimo do time gaúcho até o fim deste ano. Em sua 1ª coletiva como jogador tricolor, o meio-campista contou que a ligação do técnico Rogério Ceni pesou muito em sua decisão para defender a equipe cearense.

"O Rogério teve a liberdade de pessoalmente me ligar. Isso contou muito. Sabemos da história linda do Fortaleza, dessa torcida apaixonada. E isso pra gente é muito importante, querendo jogar mais dentro de campo e a torcida ajudando. To muito feliz de vestir essa linda camisa", falou o volante.

Ansioso para trabalhar com o novo treinador, Michel já adotou o apelido da torcida do Leão com Ceni.

"Creio que, pra mim, vai ser muito bom evoluir como profissional, como homem, e aprender com um mito, acho importante. Sabemos que ele é bem honesto. Vai jogar quem está melhor", disse o jogador.

Com 114 partidas pelo Imortal gaúcho e 8 gols marcados em 3 temporadas, Michel foi campeão da Libertadores em 2017 e uma liderança na equipe de Renato Gaúcho. No Tricolor cearense, o atleta promete ajudar em qualquer posição que for necessária.

"Podem me utilizar de zagueiro, de volante, de lateral. Estou aí pra ajudar. To aqui pra dar o meu melhor, independente do campeonato. Somos pagos pra suar a camisa. Creio que vai ser um ano maravilhoso", afirmou Michel.