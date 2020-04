Recuperado, Roger Carvalho será "reforço" para o Fortaleza

Gol decisivo na conquista do Campeonato Cearense, titularidade absoluta e bom desempenho na Série A do Campeonato Brasileiro. O ano de 2019 era promissor para o zagueiro Roger Carvalho, do Fortaleza. Até que no dia 17 de agosto a séria lesão sofrida contra o Internacional o afastou do restante da temporada. Agora, depois de um longo tempo, o defensor está recuperado e voltará a ser opção ao técnico Rogério Ceni quando o Tricolor retomar as atividades

A séria lesão, que teve ruptura completa no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e contusão no menisco, completará oito meses no próximo dia 17. Neste período, Roger precisou ser submetido a procedimento cirúrgico e um lento e doloroso processo de reabilitação. Sem poder contribuir dentro de campo, viu de longe os companheiros realizarem a melhor campanha da história do clube.

Enquanto isso, seguiu firme realizando fisioterapia e passou muito tempo sem sequer trabalhar com bola. Quando as atividades foram paralisadas no Pici, por conta do coronavírus, na metade de março, ele ainda não estava neste estágio. Porém, já recebeu alta do Departamento Médico. Clinicamente está 100%.

Roger já iniciou a transição física e agora, mesmo em quarentena, segue realizando trabalhos de fortalecimento. O objetivo é único: estar, de fato, 100% apto quando o elenco se reapresentar para voltar a disputar espaço na equipe principal.

Para que isso ocorra da melhor forma possível, é importante não queimar etapas. O planejamento e a montagem de exercícios que foi elaborada para o defensor contou com trabalho integrado dos departamentos médico, físico, fisioterápico e de fisiologia, seguindo as cautelas necessárias. Tudo para preparar o atleta para que esteja no nível de intensidade exigido pelo técnico Rogério Ceni.

Volta por cima

Em 2019, Roger Carvalho fez 31 jogos e teve participação direta nos títulos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste Foto: JL Rosa / SVM

Aos 33 anos, Roger Carvalho vive mais um momento de superação no Fortaleza. Ele chegou ao Leão em 2018 durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Sendo apontado como a 4ª opção entre os zagueiros, era visto como "carta fora do baralho", mas Rogério Ceni aprovou sua renovação para 2019, ano em que ele ganhou a titularidade e se consolidou ao lado do colombiano Juan Quintero.

Na temporada passada, fez 31 jogos e teve participação direta nos títulos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, incluindo um gol no Clássico-Rei da final do Estadual. Também participou de 12 partidas no Brasileirão e as duas na Copa do Brasil, diante do Athletico/PR.

Os números provam sua importância e confiança que Roger Carvalho possuía junto ao treinador Rogério Ceni. Por isso, o retorno de Roger é visto como um importante "reforço" que o Tricolor terá após este período de quarentena. Ele se juntará a Quintero, Paulão, Jackson, João Paulo e Bruno Melo (improvisado) como opções no setor defensivo, que já alvo de dúvidas de alguns torcedores, mas agora conta com bons nomes para a sequência da temporada.

Ele foi um dos mais importantes nas conquistas do Cearense e da Copa do Nordeste, mas sofreu lesão e ficou o restante da temporada parado. Agora, Roger Carvalho está de volta para brigar por espaço.