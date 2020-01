Veja os "nomes diferentes" dos atletas que disputam o Campeonato Cearense

Conhecido por ser bem humorado, o povo cearense está sempre "inventando" apelidos para os amigos e familiares. E no mundo da bola não seria nada diferente. A 1ª fase do Campeonato Cearense nos presenteou com nomes que são, no mínimo, interessantes.

No passado, alcunhas engraçadas fizeram sucesso no futebol cearense. Entre eles, estão alguns como Tiquinho, Petróleo, Mangada, Popó, Puxa Faca, Pirão, Jangada, Piupiu, Barbiroto, Babá, Purunga, Mitotônio, Zeca Pinto, Charutinho, De efeito, Pirão, Pelado, Chiletes e outros. Recentemente, também passaram por aqui nomes como Nathan Cachorrão e Pio.

Na 1ª fase do Estadual deste ano, apelidos como Moisés Rato, Cláudio Caça Rato, Ronda, Bolota e Patuta têm chamado atenção dos torcedores.

Veja abaixo a lista de jogadores que disputaram a 1ª fase do Estadual que têm apelidos "estranhos".

Vítor Jacaré - Caucaia

Meia-atacante de 20 anos, "Jacaré" se chama Francisco Vítor Silva Costa. O atleta atua pelo Caucaia desde 2019. No Cearense desse ano, o atleta marcou dois gols em seis jogos pela Raposa Metropolitana. O meia também tem passagens pelo Icasa e categorias de base do Fortaleza.

Patuta - Guarany de Sobral

Campeão da 1ª fase do Cearense pelo Guarany de Sobral, o nome original de Patuta é José Anastácio Silva Filho. O meia de 26 anos está no Bugre desde 2019, mas também já havia tido passagens pelo Cacique do Vale em 2014 e 2016 e também em 2018. No currículo, o jogador também conta com Itapajé, Fortaleza, Guarani de Juazeiro, Tiradentes, Iguatu e Pacajus. Fora do futebol cearense, Patuta defendeu o Vitória da Conquista-BA.

Patuta Foto: divulgação

Ronda - Atlético/CE

O apelido de Ronda é uma abreviatura de Rondallys Freitas de Sousa. O atacante de 25 anos apareceu em 2015 no Guarani de Juazeiro, onde ficou até 2017. Depois, passou por Barbalha, Horizonte e defende o Atlético-CE desde o ano passado. No Cearense deste ano, foram quatro jogos pela Águia da Precabura e nenhum gol marcado.

Foto: Kely Pereira/FC Atlético Cearense

Moisés Rato - Pacajus

Apelidado de Rato, Moisés Viana de Freitas está no Pacajus desde 2019. Atuando desde 2010, seu currículo é vasto e tem clubes cearenses como Horizonte, Maranguape, Guarani de Juazeiro, Ferroviário, Guarany de Sobral, Iguatu e Caucaia. Defendendo o Índio do Vale do Caju desde ao no passado, o meia tem 9 partidas ao total.

Bolota - Atlético/CE

Contratado pelo Atlético-CE para defender a equipe no Cearense deste ano, Anmerson da Silva Soares é conhecido por Bolota. Ex-Caucaia e Verdes Mares, o meia marcou um gol em três jogos disputados pela Águia da Precabura no Estadual.

Foto: Kely Pereira/FC Atlético Cearense

Caça Rato - Floresta

Conhecido como Caça Rato, Francisco Cláudio Gomes da Silva Júnior tem 23 anos e está defende o Floresta desde 2017. No Estadual deste ano, o zagueiro marcou um gol em cinco jogos pelo Lobo da Vila Manoel Sátiro, que acabou sendo rebaixado ao fim da 1ª fase do Campeonato Cearense. Além do Floresta, Cláudio Caça Rato jogou no Guarany de Sobral, em 2018, por empréstimo do Verdão.