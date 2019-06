Uruguai é surpreendido e apenas empata com Japão

Uruguai e Japão se enfrentaram na Arena do Grêmio, nesta quinta-feira (20), e empataram em 2 a 2 pela segunda rodada do Grupo C da Copa América. As seleções apresentaram falhas defensivas e marcaram com Miyoshi, duas vezes, para os asiáticos, enquanto Luis Suárez e Giménez fizeram pelo lado celeste.

Com o resultado, os uruguaios ficam muito perto da classificação, mas podem perder a liderança do chaveamento caso o Chile consiga um resultado positivo na partida diante do Equador, que acontece nesta sexta-feira (21), às 20h, na Arena Fonte Nova.

Próxima rodada

Na próxima rodada, o time uruguaio terá um difícil confronto diante do Chile, que goleou o Japão por 4 a 0 na estreia dos dois times na Copa América. O confronto será na segunda-feira (24), às 20h, no Maracanã. Já os japoneses enfrentarão o Equador, no mesmo dia e horário, no Mineirão, e para tentar os três pontos e buscar uma das vagas de quartas no torneio continental.

O jogo

A proposta do time japonês foi, desde o início, se manter bem defensivamente para utilizar a velocidade dos seus atacantes e tentar furar o bloqueio dos bons zagueiros uruguaios Godín e Giménez. Apesar de poucas chances no primeiro tempo, os japoneses conseguiram abrir o placar com um belo chute de Miyoshi, um dos mais habilidosos da equipe asiática.

Mesmo após o empate, o time japonês se manteve concentrado para voltar a ficar na frente, novamente com Myoshi. No entanto, o sistema defensivo da equipe apresentava muitas falhas, principalmente no jogo aéreo, maneira como os uruguaios conseguiram chegar ao segundo gol.

O time comandado pelo experiente treinador Óscar Tabárez dominou as ações ofensivas e usou a força física e a intensidade para chegar com perigo no gol adversário. Com muitas jogadas verticais, a equipe celeste ditou o ritmo da partida, mas pecava na hora da finalização

O sistema defensivo foi bem no jogo aéreo, mas falhava em alguns rápidos contra-ataques do Japão, principalmente pelo lado esquerdo da defesa, debilitada com a saída precoce do lateral Laxalt. No segundo tempo, o goleiro Muslera não foi bem e acabou falhando no segundo gol do time japonês.

VAR

O VAR foi fundamental na partida, com uma intervenção que mudou o ritmo do confronto. Após o inesperado gol japonês, a equipe uruguaia mostrava dificuldade para manter a calma e buscar o gol de empate. Foi aos 32 minutos que isso mudou, quando o árbitro de vídeo entendeu que uma jogada de dividida entre o zagueiro Ueda e o atacante Cavani foi o suficiente para assinalar pênalti a favor do Uruguai, convertida por Luis Suárez.

Ficha técnica

Uruguai 2x2 Japão

Árbitro: Andres Rojas-COL

Cartões amarelos: Ueda e Nakajima (J)

Público/Renda: 33.492 pagantes e 39.733 presentes/R$ 6.613.630,00

Gols: Miyoshi aos 24 minutos do primeiro tempo (J) e aos 13 minutos do segundo tempo (J); Suárez aos 32 minutos do primeiro tempo (U) e Giménez aos 20 minutos do segundo tempo (U)

Uruguai: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt (González); Bentancur, Torreira, Nández (Arrascaeta), Lodeiro (Valverde); Suárez e Cavani. T.: Óscar Tabárez

Japão: Kawashima; Iwata (Tatsuta), Sugioka, N.Ueda, Tomiyasu; Iwata, Shibasaki, Nakajima, Miyoshi (Kubo); Abe (A.Ueda) e Okazaki. T.: Hajime Moriyasu