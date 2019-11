Torcida do Flamengo prepara festa na Praia do Futuro para acompanhar final da Libertadores

A torcida do Flamengo promete lotar a Praia do Futuro no sábado (23) para acompanha a final da Libertadores contra o River Plate-ARG. A partida ocorre em Lima, no Peru, mas a paixão é tamanha que pelo menos três mil rubro-negros são esperados em um evento na barraca Beach Prime.

A organização é da embaixada Fla Fortal, um grupo na capital cearense que tem a chancela oficial do time carioca. Com ingressos a partir de R$ 30 (meia) e início a partir das 14 horas, a festa “Soy Loco Por Ti Flamengo” vai receber atrações musicais, show pirotécnico e dois telões para exibição da decisão com mais de 33 metros quadrados.

“Eu fundei a torcida em 2007. Não tinha onde assistir jogos, então fomos juntando conhecidos para ver os jogos juntos. Eram quatro pessoas no início e a partir disso fomos crescendo, fizemos os procedimentos junto ao Flamengo e nos tornamos um movimento oficial. Realizamos caravanas no Nordeste e sempre acompanhamos as partidas juntos e no estádio”, explicou Rosário Barata, o presidente da Fla Fortal.

Uma das exigências para se tornar uma embaixada é a realização de ações solidárias. A proposta também se estende ao evento, em que serão recolhidos 1kg de alimento para doação à instituições de caridade.