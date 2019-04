Time feminino do Ceará estreia pelo Campeonato Brasileiro neste sábado

O Ceará faz sua estreia pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino neste sábado (30), às 15h, no Estádio Franzé Morais, em Itaitinga, contra o Oratório-AP. O duelo vale pela segunda divisão, que conta com 36 participantes divididos em seis grupos com seis equipes em cada. O Vovô está no Grupo 1.

Em 2019, as 20 equipes da Série A devem se enquadrar no Licenciamento de Clubes da CBF e manter, desde a base, um time de futebol feminino. O Ceará é um dos únicos clubes com esse projeto estruturado e em acordo com o solicitado, assim como Flamengo, Santos, Corinthians, Grêmio, Internacional e Vasco. O Fortaleza é um dos que ainda não começaram a se adequar à decisão. Caso contrário, não podem competir em torneios da Conmebol, como Libertadores e Sul-americana.

O diretor de esportes amadores e olímpicos do Tricolor do Pici, Roberto Moreira, afirma que o clube ainda está em processo de construção da equipe feminina. "Procuramos um perfil de comissão técnica para um longo prazo, alguém que possa desenvolver um trabalho desde a categoria de base. Já estamos à procura de atletas, inclusive com uma parceria com a Universidade Federal do Ceará".

Esse grupo deve ser apresentado em junho, 45 dias antes da estreia tricolor na competição estadual.

Ceará Futebol Feminino

A equipe alvinegra feminina foi montada em parceria com a Associação Menina Olímpica, entidade que incentiva a prática do futebol feminino há mais de uma década, com mulheres de oito a 25 anos. Sete novas jogadores foram contratadas para a temporada do Vovô, comandado por Orlando Júnior, que veio do Guarany de Sobral.

Capitã do time, Juliana Moraes comenta sobre essa nova fase. "O futebol feminino ainda é muito descriminado. Graças a Deus o Ceará está dando essa oportunidade. O pensamento é grande: queremos o acesso à série A".

Zagueira Juliana é uma das líderes do grupo alvinegro Foto: Christian Alekson

Atual campeão cearense feminino, o Ceará só tem um título local. O maior vencedor é o Caucaia, com seis conquistas. O time da região metropolitana também já chegou à semifinal da segunda divisão do Brasileiro, em 2017, ano da primeira edição. Na época, só os finalistas iam para a primeira divisão. O atual campeão brasileiro da Série A-2 é o Minas Brasília.