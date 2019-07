Thiago Galhardo revela lesão no ombro e preocupa para reinício da Série A

O meia Thiago Galhardo pode ser desfalque no Ceará durante o reinício da Série A do Brasileiro. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (2), o jogador revelou que está treinando com o elenco no sacrifício devido uma lesão no ombro. As dores são oriundas de uma pancada na região sofrida durante a derrota alvinegra para o Vasco, dia 13 de junho, na última partida da equipe no torneio.

"Meu ombro não está 100%, mas enquanto eu tiver chances reais de ajudar a equipe, me entregando, me dedicando, lutando, vou estar em campo. A partir do momento que não der mais, vou ter que parar para tratar", explicou sem descartar uma intervenção cirúrgica.

"Venho todo dia mais cedo. Tenho feito fortalecimento e acompanhamento diário. Infelizmente, é uma dor muito grande. Fiz o exame e acabou apontando a lesão. Não preciso tanto do braço, mas é questão de proteger. Tem alguns movimentos que ainda me incomodam bastante. A pancada foi muito forte e tenho dor. No treino, você consegue sair de um lance para evitar um choque maior, mas no jogo não. A questão é que eu não vim bem fisicamente, tenho aprimorado isso todos os dias, tenho feito uns trabalhos extras para estar disponível", declarou.

No Brasileirão, Galhardo soma três gols e duas assistências pelo Vovô Foto: divulgação

Contra o cruz-maltino, o atleta foi substituído por Felipe Silva aos 39 do segundo tempo para atendimento médico. Durante a Copa América, o artilheiro do Vovô no Brasileirão, com três gols, intensificou sessões de fisioterapia para se recuperar antes da próxima partida, realizada dia 15 de julho contra o Fluminense, às 20 horas, no Maracanã. Participando de atividades com bola no CT de Porangabuçu, Galhardo afirmou estar ansioso para atuar com os demais companheiros que retornam de lesão - Felipe Silva, Juninho Quixadá e Wescley - e que a concorrência é saudável pela titularidade.

"É uma concorrência até pela qualidade que todos têm. Estão voltando e têm uma identificação muito grande com o clube. Mas ao mesmo tempo também vejo que nada nos impede de jogarmos juntos. É uma briga boa para o Enderson quebrar a cabeça. Vou continuar fazendo o meu trabalho e vai ter uma briga sadia entre nós. É bom porque acaba elevando o nosso nível de competitividade nos treinos", analisou.

Na tabela, o Ceará é o 13º, com 10 pontos. O Vovô soma três vitórias, um empate e cinco derrotas.