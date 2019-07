Ceará divulga boletim médico; confira situação dos jogadores

Restando duas semanas para o Ceará voltar a jogar pela Série A do Brasileiro, o técnico Enderson Moreira não conta com o elenco completo à disposição para os treinamentos e busca reforços no mercado para repor peças em duas posições: goleiro e atacante. Com exceção do arqueiro Richard - que retorna apenas no fim da temporada - a expectativa da diretoria é que o Departamento Médico esteja sem contundidos antes do dia 15 de julho, quando o Vovô enfrenta o Fluminense, às 20 horas, no Maracanã.

Na tabela, o Ceará é o 13ª, com 10 pontos. Confira o boletim médico do Vovô:

Richard: segue com protocolo pós-operatório de cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior.

Pedro Ken: está se recuperando de desconforto na musculatura posterior da coxa direita.

João Paulo: após dividida de bola, em treino pelo Figueirense, atleta se queixou de dor na perna direita. Como a transferência não havia sido totalmente concretizada, os clubes optaram pelo retorno do atleta. O DM alvinegro vai reavaliar o atacante.

Bergson e Charles: em fase final de transição. Expectativa é de que ainda nesta semana retornem aos treinos com bola.