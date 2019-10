Thiago Carleto não faz mais parte do elenco do Ceará

O lateral esquerdo Thiago Carleto foi desligado do Ceará na manhã desta segunda-feira (1). De acordo com o clube, a decisão foi de comum acordo entre as duas partes. Para sua posição, o Vovô conta com João Lucas, titular da posição.

O defensor de 30 anos fez 12 jogos com a camisa alvinegra, todos como titular, e marcou 2 gols (contra Santa Cruz pela Copa do Nordeste e contra o Floresta pelo Campeonato Cearense). No Brasileirão, foram somente 5 partidas, sendo a última no empate em 0 a 0 com o Cruzeiro na Arena Castelão.