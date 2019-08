Técnico do Barcelona, Valverde diz estar cansado de especulações sobre Neymar

Técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, disse estar cansado das especulações envolvendo a negociação pelo retorno de Neymar. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (30), véspera de duelo com o Osasuna, ele afirmou ânsia por uma definição em relação ao elenco.

"Estou ansioso pelo fechamento do mercado, para terminar tudo isso, descansar e saber como será tudo, porque está demorando. Não tenho nada a dizer sobre Neymar, joga em outro time e respeitamos os rivais", disse.

Valverde ainda foi questionado sobre até que ponto, de 1 a 10, estaria farto do assunto Neymar. O treinador refez a perguntou ao repórter, que disse o número 10. "Bem, eu estou 9,5 ", afirmou Valverde.

No mesmo dia da coletiva, a imprensa espanhola publicou que a negociação por Neymar esfriou diante da recusa do Barcelona em relação à contraproposta apresentada pelo Paris Saint-Germain. O clube francês quer a inclusão de mais dinheiro, enquanto os espanhóis vislumbram a troca de jogadores.

Os dois clubes estiveram próximos de um acordo, que envolveria a ida do meio-campista Ivan Rakitic, do zagueiro Jean-Clair Todibo e do atacante Ousmane Dembelé para o PSG. Porém, Dembelé recusou a mudança, o que travou a negociação.

O jornal Mundo Deportivo publicou que o Barcelona praticamente desistiu do negócio. Por sua vez, o Sport afirmou que o clube tenta convencer Dembelé a aceitar o PSG enquanto analisa outras alternativas. A janela de transferências se encerra na próxima segunda-feira (2).