Sistema Verdes Mares transmite Flamengo X Ceará em várias plataformas; veja prováveis escalações

Flamengo e Ceará se enfrentam pela 35ª rodada da Série A do Brasileiro com sentimentos distintos. O Rubro-negro carioca terá 60 mil pessoas comemorando os títulos da Libertadores e do Brasileiro, que vieram no último fim de semana. Já o Ceará necessita somar pontos na disputa contra o rebaixamento.

Todas as emoções você poderá conferir nas plataformas do Sistema Verdes Mares. A TV Verdes Mares transmite o jogo ao vivo, às 21h30. Antes disso, todos os bastidores podem ser conferidos na Rádio Verdes Mares (AM 810 e Youtube), Diário do Nordeste (tempo real) e Globoesporte.com/CE (tempo real) a partir das 20hs.

O Ceará deve contar com um time semelhante ao que iniciou contra o São Paulo, com exceção da ausência Luiz Otávio (suspenso). Já a escalação do Flamengo é uma incógnita, tendo em vista o desgaste de jogadores contra o River, no sábado. Certo é que Gabigol está fora, também suspenso.

