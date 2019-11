Sem torcida, Ceará desembarca em clima de tranquilidade

Após a derrota de 4 a 1 do Ceará para o Flamengo ontem no Maracanã, a torcida do Ceará se mobilizou para protestar no desembarque da equipe na tarde do dia seguinte, assim como na sede do clube. Mas após a demissão do técnico Adílson Batista, logo depois da partida, parece ter arrefecido os ânimos dos torcedores, que estava revoltados com a postura covarde do técnico ao longo do jogo com o campeão brasileiro.

Com isso, o clima no desembarque da equipe, tanto na sede do clube foi calmaria, sem nenhum torcedor para receber os jogadores, e com os atletas desembarcando em silêncio, sem falar com a imprensa.

Ainda assim, o clube montou um esquema de segurança para evitar qualquer protesto ou transtorno.

Dos jogadores, o único que não desembarbou foi Matheus Gonçalves, que ficou no Rio de Janeiro resolvendo problemas particulares.

O grupo do Ceará se reapresenta amanhã à tarde em Porangabuçu e aguarda a definição do novo treinador para os 3 jogos finais na Série a, contra Athletico/PR, no sábado no Castelão, às 19 horas, Corinthians, também no Castelão no dia 4, e fora de casa contra o Botafogo no dia 8.