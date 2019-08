Sem Cariús, Ferroviário relaciona jogadores para Clássico das Cores

Após o empate por 2 a 2 com o Confiança no estádio Presidente Vargas (PV), no último sábado (24), que casou a eliminação do Ferroviário eliminação na Série C do Campeonato Brasileiro, o time coral divulgou a lista dos relacionados para o confronto diante do Fortaleza, que acontece nesta terça-feira (27), às 15h30, no estádio Elzir Cabral, pela segunda rodada da Taça Fares Lopes. Artilheiro do Ferrão na temporada e terceiro do País, Edson Cariús é ausência na lista que conta com 18 atletas.

Não ter passado para a fase de mata-mata da terceira divisão nacional causou danos ao time coral que passou uma boa parte da disputa dentro do G-4 e como líder. No entanto, já deixando a desclassificação no passado, o time da Barra terá o Clássico das Cores como o primeiro duelo da competição cearense - não jogou a primeira rodada contra o Pacajus e tem uma partida atrasada. Contundidos, os zagueiros Afonso e André Lima serão jogam. Edson Cariús, artilheiro do Peixe no ano e terceiro do País com 19 gols em 30 jogos, também não estará em campo. A ausência do camisa 9 coral é por decisão exclusiva do treinador Marcelo Veiga, segundo afirmou a assessoria de comunicação do Ferroviário.

Veja abaixo a lista dos relacionados.

Goleiros: Nícolas e Diego

Laterais: Osvaldir, Madson e Michael

Zagueiros: Túlio, Da Silva, Diney e Luís Fernando

Volantes: Gleidson e Leanderson

Meias: Hiltinho, Janeudo, Guilherme e Kaio Wilker

Atacantes: Isaac Prado, Juninho Potiguar e Jeferson Caxito

Possíveis "estreias"

Rinaldo e Clodoaldo estão próximos de reeditar a dupla que deu várias alegrias ao torcedor do Fortaleza no início dos anos 2000. Trabalhando nas categorias de base do Tricolor do Pici, os dois atacantes devem fazer suas estreias na Fares Lopes deste ano diante do Tubarão da Barra, nesta terça (27).

O "baixinho" é o terceiro maior artilheiro da história do Leão com 127 gols marcados enquanto Rinaldo, em quarto, balançou as redes de seus adversários em 108 oportunidades.

A grande motivação do "baixinho" em seu retorno aos gramados é a possibilidade de poder voltar a jogar ao lado de Rinaldo, que, aos 44 anos, disputará a última competição de sua carreira. Os dois vão competir a Fares Lopes com a equipe Sub-20 do Fortaleza.

Nesta terça-feira (27), a bola vai rolar a partir das 15h30 pelo Clássico das Cores. Em jogo válido pela segunda rodada da Fares Lopes, Ferroviário e Fortaleza se encaram no estádio Elzir Cabral.