Ferroviário começa a planejar futuro após eliminação na Série C

Mais que a frustração pela expectativa gerada, a eliminação do Ferroviário na Série C do Brasileiro impacta em mudanças no futuro do clube. Após o ótimo desempenho que o time teve no primeiro turno, ficar fora do mata-mata da competição não estava no planejamento da diretoria coral. Mas não há tempo a perder. Precisando olhar para frente, o Tubarão já volta as atenções e inicia o planejamento para a Taça Fares Lopes, única competição que o clube ainda disputará nesta temporada e última chance de classificação para a Copa do Brasil 2020.

O técnico Marcelo Veiga deverá ser mantido no cargo. Após o empate em 2 a 2 contra o Confiança-SE, no último sábado (24), o comandante coral manifestou interesse em permanecer e a diretoria também deseja a continuidade do trabalho do treinador. Hoje, reunião entre as duas partes acontecerá para definir os próximos passos que serão realizados. Certo é que o elenco passará por reformulação.

"Vai existir uma renovação. A gente sabe que a condição financeira do clube vai baixar de nível. Não tem a mínima condição de manter o mesmo nível de jogadores que temos hoje no Brasileiro para a Fares Lopes. Vamos fazer uma montagem já visando o ano que vem", disse o técnico.

Apesar da certeza de que jogadores sairão, a intenção da diretoria é que a base da equipe titular permaneça. "A espinha dorsal deverá ser mantida, pois não temos tempo de iniciar um trabalho do zero", disse o presidente Newton Filho, ao Diário do Nordeste.

Mudanças poderão ocorrer em breve também na gestão. Em novembro, o clube terá eleições para escolha de presidente, e o atual mandatário ainda não definiu se tentará manutenção no cargo. "É cedo pra avaliar isso. Vamos pensar mais na frente. O foco agora é na vaga para a Copa do Brasil 2020", disse Newton.

A estreia do Tubarão na competição será já amanhã, às 15h30min, contra o Fortaleza, no PV.