Segundo surfista atingido por raio na praia da Leste-Oeste tem estado 'delicado', diz hospital

Jovem atingido por um raio durante a manhã desta quarta-feira (27), no mar da Praia da Leste-Oeste, foi identificado como Felipe Cardoso Nogueira. O rapaz de 17 anos de idade foi socorrido por populares, levado à Unidade de Salvamento do Corpo de Bombeiros, onde recebeu os primeiros socorros, e encaminhado para o Insituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Segundo o hospital, o estado dele é "delicado".

Felipe estava na água no mesmo momento em que a surfista Luzimara Souza, 23 anos, foi atingida por um raio e não resitiu aos ferimentos.

De acordo com uma enfermeira do IJF, as chances do jovem sobreviver são grandes já que ele é um atleta. A assessoria do Corpo de Bombeiros informou que ele se afogou após ter recebido descarga atmósferica. O rapaz chegou ao quartel carregado por banhistas por volta das 9h.

Durante os primeiros socorros, os agentes perceberam que Felipe Nogueira tinha pulso, mas estava em parada cardiorespiratória.

Testemunha

Uma das testemunhas contou para a equipe de reportagem do Sistema Verdes Mares que o adolescente foi o segundo a ser resgatado do mar. "Entrei no mar para tirar ele e levei para os bombeiros. Os bombeiros salvaram a vida dele, saí de lá, e ele estava consciente", disse o vendedor Gerardo Júnior, que ajudou a retirar Luzimara Souza da água.