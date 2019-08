São Paulo contrata Daniel Alves

O lateral-direito Daniel Alves é jogador do São Paulo. O jogador de 36 anos acertou com o Tricolor até 2022, ano da Copa do Mundo do Catar..

O São Paulo tinha concorrência pesada de clubes europeus e o empresário do jogador estava na Europa, analisando as propostas que não animaram o jogador. O diferencial para contratar Daniel Alves foi propor um contrato de três anos. Ele tem 36 anos e sonha em disputar a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar.

Daniel Alves comemorou o acerto em sua conta no Instagram. "Sonhar é possível e realizar também.... Um dia sonhei com meu primo jogar no São Paulo e no Barcelona e hoje estou realizando a parte que faltava desse sonho!", escreveu



Além da concorrência, o lado financeiro também era um entrave e o São Paulo buscou parceiros para arcar com os valores envolvidos na operação.

O São Paulo monitorava a situação desde o final do contrato do lateral-direito com o Paris Saint-Germain, da França, em junho. Daniel Alves está de férias desde a disputa da Copa América com a seleção brasileira. Capitão da equipe, ele foi eleito o craque da competição.

O técnico Cuca pedia há meses um reforço para a lateral-direita do São Paulo. Atualmente, Igor Vinícius tem sido titular. O volante Hudson, que vinha sendo improvisado no setor, pediu para voltar a ser utilizado em sua posição de origem. Bruno Peres foi liberado para buscar outro clube e aguarda propostas.

O São Paulo chegou a negociar com Adriano, que acertou com o Athletico-PR. Outros laterais também foram analisados pela diretoria e pela comissão técnica até o acerto com Daniel Alves.