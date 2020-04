Santos admite perder dinheiro com a Turner no Brasileiro

O presidente do Santos, José Carlos Peres, acredita que a parceria com a Turner não é interessante. Após a empresa norte-americano convocar os times da Série A do Campeonato Brasileiro para renegociar o acordo e até romper o contrato, que vai até 2024, o mandatário do Peixe reforçou que o time perdeu receita com o vínculo na última temporada.

"O Santos perde dinheiro. A rescisão é o melhor caminho. Os clubes já estão se reunindo para apresentar uma proposta para a empresa. Ela também não está ganhando com esse modelo. Vai ser bom para as duas partes o rompimento", explica.

O exemplo santista foi mostrado na ponta do lápis. Peres diz que o clube perdeu R$ 17 milhões no fim do ano passado após o time consolidar a 2ª posição, atrás apenas do campeão Flamengo, cujo acordo de transmissão está fechado com a Globo. "O Flamengo recebeu cota de R$ 32 milhões. A nossa deveria ser de R$ 31 milhões, mas ficamos com apenas R$ 17 milhões. R$ 14 milhões deixamos como 'pênalti' que a Globo nos cobra por causa do acordo com a Turner", disse.

O Santos é um dos oito clubes que fecharam com a empresa de mídia dos Estados Unidos - Ceará e Fortaleza participam do acordo. Peres admite ter recebido a carta da Turner e diz que o momento agora é de reflexão. "Temos de entender o que o outro lado quer e como quer. Há multas dos dois lados, teremos de renegociar essas dificuldades. Não temos o interesse em continuar", pontua.

A expectativa é que o Campeonato Brasileiro tenha início no primeiro fim de semana de maio, entre os dias 2 e 3. O dirigente explica que após o rompimento, os clubes recuperam os direitos de transmissão e podem repassá-los para quem quiser comprar. O caminho natural é a Globo.

"O melhor caminho é mesmo a Rede Globo. Eu prefiro a Globo", afirma o presidente. Em 2019, com a Turner, o Santos lucrou R$ 23 milhões.