Samuel Xavier fala sobre final contra Fortaleza: 'Clássico-Rei é especial para todo jogador'

Lateral-direito do Ceará, Samuel Xavier falou, na tarde desta sexta-feira (12), sobre o primeiro jogo de decisão do Campeonato Cearense que acontece no próximo domingo (14), às 16h, na Arena Castelão. O atleta comentou sobre o sentimento para os atletas que disputam um Clássico-Rei em uma decisão. Samuel também mencionou a vantagem de dois resultados iguais que sua equipe tem, por ter terminado com a melhor campanha da competição.

"Disputar um Clássico-Rei é especial para todo jogador", afirmou o camisa 22 alvinegro. "Nós temos que entrar para vencer, mesmo com a vantagem. Esse é o nosso foco".

Terminando as fases de grupo e classificação com a melhor campanha, tendo conquistado 19 pontos ao todo contra 17 do Fortaleza, o lateral acredita que o time não pode se confiar na vantagem de dois empates para levantar a taça de tricampeão do Estadual de 2019.

"Entrar pensando na vantagem atrapalha. É um clássico e temos que entrar para vencer", disse. "Se conseguirmos uma vitória (no próximo domingo), aumenta mais nossa vantagem para o segundo jogo. Nos dois clássicos que jogamos nós sabemos dava para termos vencido, foi esse sentimento que ficou".

Conhecimento sobre o rival

Com experiência em sua carreira, Samuel Xavier conhece bem o Fortaleza, adversário de domingo (10). O lateral comentou sobre a precisão na hora de marcar seus rivais durante a partida, sabendo da maior característica: rapidez no contra-ataque.

"A equipe deles tem um ataque muito veloz. Na primeira partida eles esperaram a gente se atirar para jogar no contra-ataque. Por isso conseguiram sair algumas vezes cara-a-cara com o Richard, que foi feliz e fez grandes defesas. Temos que pressionar o portador da bola para que não saiam em contra-ataque", comentou. "Se fomos letais como fomos contra o Floresta, será um grande passo para conquistarmos a vitória. Vai fazer a diferença".