Em noite de Leandro Carvalho, Ceará vence Floresta e se classifica para a decisão do Cearense

Com dois gols de Leandro Carvalho e um de Ricardo Bueno, o Ceará venceu o Floresta por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (10), na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Com a vitória, o Vovô se classificou para a decisão do Estadual e terá o Fortaleza como adversário. O Vovô tem a vantagem de dois resultados iguais. A primeira partida da decisão, com mando do Tricolor, acontece neste domingo (14). O segundo jogo da finalíssima será no domingo seguinte, dia 21, com mando de campo do Ceará.

O jogo

Vivendo momento de pressão, Leandro Carvalho fez seu primeiro gol desde o seu retorno ao Vovô. Aos 29 minutos de jogo, o atacante recebeu passe pela esquerda, passou pelo marcador e chutou para o fundo das redes abrindo o marcador para o Alvinegro. Ceará 1x0 Floresta.

Leandro Carvalho recebe bola, limpa marcador e manda para o fundo das redes abrindo o marcador para o @CearaSC. É o primeiro gol do atacante desde seu retorno ao Vovô!



— Jogada (@diariojogada) 11 de abril de 2019

Melhor em campo, a equipe de Lisca chegou perto de ampliar o marcador com Fernando Sobral, mas a bola passou por cima do gol e foi para fora. Goleiro do Vovô, Richard não fez nenhuma defesa durante todo o primeiro período.

De volta para a etapa final, o Ceará continuou superior e procurando cada vez mais o gol. E não demorou muito para comemorar novamente.

Aos nove minutos, Fernando Sobral lançou para Ricardo Bueno dentro da área. O centroavante do Vovô deu um toquinho para Leandro Carvalho encher o pé fazendo o segundo dele e do Alvinegro na partida.

Além de marcar o primeiro, @Carvalho95L7 também foi o autor do segundo gol do @CearaSC sobre o @florestaec. O atacante foi o artilheiro da noite.

Com 17 minutos de bola rolando no segundo tempo, foi a vez de Ricardo Bueno deixar sua marca. Leandro Carvalho fez jogada pela esquerda e mandou para Fernando Sobral. O camisa 11 do Vovô deu um toquinho para o centroavante alvinegro que empurrou para o fundo das redes.

Aos 17 do segundo tempo, Ricardo Bueno fez o terceiro do @CearaSC sobre o @FlorestaEC. O atacante, artilheiro do Vovô na temporada, chegou ao 7º gol.

Com o resultado, o Ceará está classificado para a final do Cearense. Agora o Alvinegro de Porangabuçu terá o Fortaleza, que venceu o Guarany de Sobral, como adversário na decisão do Estadual.

