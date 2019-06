Rogério Ceni enaltece Fortaleza após derrota para o Athletico: 'jogou com brio'

O técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, concedeu entrevista logo após a partida em que o Athletico Paranaense venceu o Leão por 1x0, na Arena da Baixada, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (5).

Rogério começou logo elogiando os seus jogadores, apesar da eliminação na Copa do Brasil: "Os nossos jogadores têm muito brio, os caras foram uns guerreiros e lutaram até o fim. Acho que a gente merecia uma sorte melhor", enalteceu o comandante do Tricolor.

A estratégia de jogo foi lembrada pelo técnico do Leão: "Taticamente, o time se postou bem e conseguiu fazer uma boa leitura do jogo do Athletico. Eu não tenho muito o que falar, e lamento a gente não ter tido uma mínima chance de ter levado essa decisão para os pênaltis. Era merecido, com todo respeito ao Athletico, que é um ótimo time, jogando aqui é muito forte, mas taticamente foi um jogo que beirou a perfeição. Uma pena no mínimo, não ter levado essa decisão um pouquinho mais à frente", disse Rogério.

Sobre a expulsão do lateral Carlinhos, que acabou deixando o time com um jogador a menos e sofrendo o gol nessas circunstâncias, Rogério assim se pronunciou: "Nem vi o lance, não posso falar, mas faz parte, ele já tinha levado o cartão cedo, no primeiro tempo Nem esse lance consegui identificar se foi para cartão ou não. Não tenho que crucificar o Carlinhos, não, ele foi um jogador que se dedicou o jogo inteiro", disse ele.

Agora eliminado da Copa do Brasil e tendo conquistado a Copa do Nordeste, o Fortaleza se dedicará inteiramente à Série A do Campeonato Brasileiro, pela qual voltará a jogar no próximo sábado (8), às 19 horas, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, contra o Grêmio.