Representantes do Interior, Barbalha e Guarany de Sobral vencem na estreia do Cearense

Quatro jogos dominaram a primeira rodada do Campeonato Cearense neste domingo (5). No estádio Inaldão, o Barbalha venceu o Floresta por 5 a 0. Em Sobral, o Guarany derrotou o Horizonte. Caucaia e Pacajus não saíram do 0 a 0, além do empate por 1 a 1 do Ferroviário com o Atlético-CE.

Os dois únicos representantes do Interior tiveram uma tarde de felicidade. Enquanto o Barbalha goleou o Floresta por 5 a 0, no estádio Inaldão, com gols de Cleber (2), Carlos Caapoã (2) e Darlan, o Guarany de Sobral venceu o Horizonte por 1 a 0, no estádio João Ronaldo, por 1 a 0 com tento de Esquerdinha.

No estádio Raimundão, Caucaia e Pacajus não saíram do 0 a 0. O duelo entre Ferroviário e Atlético-CE também acabou empatado, mas pelo placar de 1 a 1. O Tubarão da Barra saiu vencendo com gol de Willian Machado, mas a Águia da Precabura empatou com Bruno Ocara.

Veja abaixo a tabela de classificação.