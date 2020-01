Ferroviário sai na frente, mas cede empate ao Atlético-CE na estreia do Campeonato Cearense

O Campeonato Cearense começou com força total neste domingo (16). Com quatro jogos abrindo o Estadual, Ferroviário e Atlético-CE se enfrentaram pela 1ª rodada no estádio Elzir Cabral. Willian Machado marcou para o Peixe aos 18 do primeiro tempo e Bruno Ocara empatou para a Águia da Precabura aos 33 da segunda etapa.

O jogo

Em estreia pelo Estadual, o Tubarão da Barra fez uma primeira etapa muito consistente e desceu a vestiário com a vitória parcial no placar. Em cruzamento na área aos 18 minutos, a bola sobrou para Willian Machado abrir o marcador na Barra do Ceará.

No fim do primeiro tempo, o Peixe caiu de rendimento e viu o Atlético pressionar e ter chances de deixar tudo igual, mas os erros de finalizações impediram a Águia da Precabura empatar.

As equipes voltaram para a etapa final sem mudanças, mas com posturas muito parecidas de como terminou o primeiro período. Com o triunfo no marcador, o Tubarão da Barra se fechou na defesa e passou a jogar no contra-ataque enquanto o Atlético teve mais posse e passou a ditar o jogo no meio-campo.

Técnico coral, Zé Teodoro estava chamando atenção de sua equipe sobre o posicionamento de Bruno Ocara, mas não foi o suficiente para alertar sua equipe. Após jogada pela esquerda, o lateral Fabinho cruzou na área e, totalmente livre de marcação, o camisa 8 da Águia da Precabura bateu de pé direito para igualar o marcador aos 33 da segunda etapa.

Com o resultado, Atlético-CE e Ferroviário somam um ponto cada e ocupção, respectivamente, terceira e quarta posição na tabela.

Na próxima quarta-feira (8), a Águia recebe o Horizonte, às 20h, no estádio Raimundão enquanto o Peixe encara o Guarany de Sobral, às 21h30, no Junco. Ambas as partidas serão válidas pela segunda rodada do Campeonato Cearense.