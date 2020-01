Reforço do Ceará, goleiro Fernando Prass desembarca na capital cearense

Contratado recentemente para defender o Ceará nesta temporada, Fernando Prass desembarcou no início da tarde desta sexta-feira (10) na capital cearense. Seu vínculo com o clube é até o fim do ano.

Já em terras cearenses, Prass chega para reforçar o Vovô para o ano de 2020. O jogador deve participar dos treinamentos já na tarde desta sexta (10), na sede do clube em Porangabuçu.

Experiente de 41 anos, Prass defendeu o Palmeiras nos últimas seis anos. Em 2019, o goleiro fez 11 jogos pelo time paulista. Agora no Vovô, o arqueiro chega para disputar titularidade com Diogo Silva, que fez 40 partidas pelo clube no ano passado.

Por meio do perfil oficial, o clube divulgou a chegada do goleiro na capital cearense. "O homem chegou", diz a legenda da publicação.