Quintero fala sobre renovação e diz que quarentena ensina a "valorizar as coisas pequenas"

O zagueiro Juan Quintero já escreveu seu nome na história do Fortaleza. Com 65 jogos, o colombiano é o estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do clube. Além disso, participou da temporada mais vitoriosa nos 101 anos do Tricolor. De contrato recém-renovado até o fim de 2022, o defensor de 25 anos falou sobre os pontos determinante para o novo acerto.

"Várias coisas pesaram. A primeira, a felicidade minha e da minha família. Sou um cara muito feliz aqui, agradecido por o que esse clube fez por mim. Clube, companheiros, Rogério (Ceni), torcida. E quero fazer muitas coisas grandes aqui. Ano passado foi bom para nós, mas esse ano temos que buscar coisas ainda maiores", disse Quintero em entrevista ao vivo realizada nas redes sociais do Leão do Pici.

O "xerife" leonino falou ainda sobre o período de quarentena e isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus e fez uma importante reflexão.

"É um momento difícil, mas de muita aprendizagem para o ser humano, que deve valorizar as coisas pequenas no dia a dia que não valorizamos. Todo mundo pensa em trabalho, dinheiro, em viajar, muitas coisas. Mas não prioriza família, mãe, mulher, filhos, cachorro... Coisas que você pensa que são mínimas, mas na verdade são as mais importantes. Temos que cuidar de nós e nossa família", finalizou.

Em 2020, Quintero soma 752 minutos em campo e nove partidas. Atuou pelo Estadual, Nordestão e Copa Sul-Americana. Ainda no último Brasileirão, encerrou o torneio como o jogador com mais tempo de jogo, totalizando 59 horas e 53 minutos em campo.