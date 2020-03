Fortaleza acerta renovação de zagueiro Quintero até fim de 2022

O Fortaleza acertou nesta segunda-feira (23) a renovação com o zagueiro colombiano Quintero. A novo contrato é até dezembro de 2022 com multa rescisória.

O Diário do Nordeste apurou o atleta havia acertado verbalmente a manutenção. Restava apenas a assinatura do documento para oficialização.

Com 25 anos, o atleta se tornou titular absoluto sob o comando de Rogério Ceni. Contratado em 2019, soma 65 partidas e conquistou os títulos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste.

Destaque na Série A do Campeonato Brasileiro, quando atuou em 37 dos 38 jogos, Quintero recebeu sondagens de clubes nacionais, como o Corinthians. Em entrevista coletiva, admitiu as ofertas, mas revelou que a decisão de seguir no time tricolor foi um acordo com o treinador.

"Fui muito claro com o Rogério Ceni quando ele me falou que queria ficar aqui no Fortaleza também. Dei minha palavra que se ele ficasse, eu ficaria também", afirmou.

Em 2020, soma 752 minutos em campo e nove partidas. Atuou pelo Estadual, Nordestão e Copa Sul-Americana. Ainda no último Brasileirão, encerrou o torneio como o jogador com mais tempo de jogo, totalizando 59 horas e 53 minutos.

Para o setor defensivo, o técnico possui: Paulão, João Paulo, Jackson, Roger Carvalho e Quintero. O lateral esquerdo Bruno Melo e o volante Michel também atuam na função.