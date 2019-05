Presidente do Ceará diz que Cariús foi oferecido, mas altos valores impediram acordo

O atacante Edson Cariús foi oferecido pelo Ferroviário ao Ceará para a disputa da Série A do Brasileiro, mas os clubes não chegaram a um acordo. É o que afirma o presidente alvinegro, Robinson de Castro. Segundo o gestor, o atleta estava disposto a mudar de equipe, acertou o novo salário, porém a negociação não foi concretizada devido aos altos valores solicitados pelos agentes do atleta.

"O Ferroviário ofereceu o jogador, mas as condições que colocaram não eram viáveis. Tem agente no meio e muitos outros que queriam ganhar dinheiro nessa história. O jogador disse sim, o salário estava certo, a questão é o que o Ferroviário queria e os agentes também. O atleta queria vir, mas não dava para fazer um investimento desse tamanho", declarou sem revelar valores.

Procurado pela reportagem, o presidente do Ferroviário, Newton Filho, declarou que só vai se pronunciar sobre o caso em coletiva concedida à impressa no turno da tarde. A entrevista está prevista para iniciar às 15h, na sede do clube, e também vai contar com o depoimento de Edson Cariús.

Peça chave no esquema do técnico Marcelo Vilar, o atleta entrou em campo 17 vezes e marcou 14 gols na temporada. A última partida pelo Ferrão foi segunda-feira (20), quando entrou no segundo tempo e garantiu a vitória da equipe sobre o Globo/RN na Arena Castelão, pela Série C do Brasileiro.

Partida contra o Globo/RN marcou o retorno do atacante após lesão no músculo adutor da coxa Foto: Kid Junior

Com 30 anos, Cariús foi o artilheiro do Campeonato Cearense de 2019, com 10 gols. O atacante também fez parte da seleção do estadual, apesar da eliminação do Ferroviário na segunda fase do torneio.

O potencial de finalização e a qualidade no cabeceio são as principais marcas do artilheiro, que ganhou destaque nacional ao fazer os dois gols do Tubarão da Barra no empate com o Corinthians, pela Copa do Brasil. Na época, o nome de Cariús foi especulado no Avaí, só que não houve uma proposta oficial.

Novela antiga

O interesse do Ceará em Edson Cariús não é novidade. Na última temporada, quando o atacante foi um dos artilheiros do Brasil com 25 gols e se sagrou campeão da Série D com o Ferroviário, a diretoria alvinegra consultou o clube coral para tentar uma negociação, mas as trativas não avançaram.

Revelado ao futebol em Iguatu, após abandonar a profissão de vendedor de motos no ano de 2012, Cariús fez história em clubes do interior cearense como Barbalha, Quixadá e Alto Santo. No currículo, soma também boas passagens pelo Uniclinic, agora Atlético/CE, e Floresta. A chegada ao Tubarão da Barra aconteceu no ano passado, após ser vice-artilheiro do Estadual com nove gols.