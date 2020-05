Presidente da Federação Cearense diz que futebol deverá "servir de modelo" para retomada da economia

A autorização do Governo do Estado para que os clubes cearenses retomem os treinamentos nesta segunda-feira (1º), foi vista de forma positiva pelo presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio. O dirigente falou ainda que o retorno do futebol pode ser um bom exemplo para a retomada da economia na sociedade.

"Nós estávamos aguardando essa decisão. Quando apresentamos o protocolo de retomada do futebol cearense, sabíamos que haveria essa abertura em fases. Ele (governador Camilo Santana) nos atendeu e parabenizou pelo trabalho que nós apresentamos, que vai servir de modelo para várias entidades, não só desportivas. Nós já estamos preparados", disse Mauro, em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares.

A projeção se dá pelo fato que os clubes irão realizar higienização e testes para que o retorno ocorra de forma mais segura possível.

Carmélio destaca ainda que a retomada deve ser realizada com muita cautela e rigidez, para que haja a maior segurança possível.

"É uma semana inteira de testes, preparação, higienização, limpeza, sanitarização das instalações. Tudo isso vai ser feito e cada clube vai fazer o seu trabalho como deve", finalizou.

O mandatário da FCF falou ainda sobre o suporte que a entidade irá garantir aos clubes menores, como o Diário do Nordeste já antecipou. Ao contrário de Ceará e Fortaleza, que já estão organizados, os demais irão ainda realizar planejamento.

"Vamos a partir do dia primeiro começar a organização e preparação dos clubes de menor porte, para que depois também possam começar os treinos físicos e depois coletivos. Já temos tudo pronto, e estamos conversando com os clubes desde semana passada, fazendo essa preparação", destacou.