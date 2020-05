Clubes de futebol no Ceará estão autorizados a retomar os treinamentos em 1º de junho

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, anunciou, durante live nesta quinta-feira (28), o plano de retomada econômica, que se inicia dia 1º de junho com uma fase de transição.

Os treinamentos dos times profissionais de futebol que estão no Campeonato Cearense (Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Barbalha, Guarany de Sobral, Pacajus e Caucaia) estarão na fase de transição do plano, que terá início a partir do dia 1º de junho, próxima segunda-feira. A informação foi divulgada em primeira mão pelo Diario do Nordeste, há duas semanas.

Atletas que praticam esportes individuais também foram liberados para voltar a treinar.

Segundo informado pelos presidentes de Ceará e Fortaleza, os jogos de futebol devem acontecer após 30 dias de treinamentos de pré-temporada. O trabalho visa evitar lesões durante a sobrecarga de jogos.