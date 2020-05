Treinos de Ceará e Fortaleza podem ser liberados na 1ª fase do plano estadual de retomada econômica

O governador Camilo Santana anunciou no início desta semana que está finalizando o plano de retomada da economia, que deverá ser divulgado nos próximos dias. Assim como vários setores que desejam retomar as atividades, o esporte é um deles. E para clubes da Série A, como Ceará e Fortaleza, a volta da rotina presencial é um desejo, tendo em vista que as equipes se consideram preparadas para iniciar os treinamentos.

>Fortaleza finaliza protocolo de treinos e envia para Governo do Estado

Há mais de dois meses, atletas não fazem treinos presencialmente, algo inédito na história recente do Fortaleza Foto: Camila Lima

A coluna apurou que os representantes do Tricolor e do Alvinegro se reuniram com o grupo de trabalho do Governo do Estado que está formulando o plano de retomada da economia.

Nesta conversa, foi revelado que o plano de retomada acontecerá em 4 fases distintas e que, na primeira delas, a volta dos treinos poderá ser contemplada, tendo em vista toda a excelente preparação realizada pelos dois clubes para a chegada deste momento, com o desenvolvimento de rígido protocolo médico e compra de testes.

A data de retomada desse plano não foi anunciada pelo Governo do Estado, tampouco se sabe quando haverá condições sanitárias para a aplicação dele. Mas o prazo de treinamentos, antes das partidas de futebol serem liberadas, deve girar em torno de 30 dias.