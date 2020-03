Podcast ProfCast traça retrospecto e contexto histórico no futebol com informação e curiosidades

O podcast ProfCast apresenta um verdadeiro raio-x do esporte. O retrospecto futebolístico e o contexto histórico são servidos junto com muita informação, unindo história e jornalismo, para deixar o torcedor ainda melhor informado sobre o futebol.

Os episódios são apresentados pelo professor de História Luiz Eduardo, trazendo notícias, fatos históricos, curiosidades ligadas ao esporte e muita informação.

Você pode ouvir o ProfCast na hora que você quiser, no site da Verdinha ou no seu aplicativo preferido de podcasts, como Deezer e Spotify.

O que são podcasts?

Os podcasts são programas de áudio que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você estiver. É possível escutar no ônibus, no carro, na academia. Ou mesmo enquanto você lava a louça ou quando você estiver jogando video game.

Lista de episódios mais ouvidos

1) Em dia de clássico nordestino, cearenses brilham comemorando mais um ano de vida

Ceará e Bahia irão reviver 2015 ano da final entre as duas equipes quando o alvinegro levou a melhor conquistando o título

2) Demissão de treinador, aniversário de clube tradicional e medida opressiva no Regime Militar

No dia 13 de janeiro, Zé Teodoro foi demitido do comando técnico do Ferroviário, o Nacional completou 107 anos e o Regime Militar aplicava média prévia de opressão

3) Torcedor fã de Elvis Presley em dia do nascimento do rei do rock tem oportunidade de homenageá-lo em rodada do cearense

Em mais uma rodada do campeonato cearense quatro partidas serão realizadas no dia do nascimento do grande rei do Rock Elvis Presley