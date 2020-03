Pelé revela que Vasco da Gama era o time do coração na infância

Maior nome da história do futebol, Pelé construiu a sua espetacular trajetória no futebol pelo Santos, mas o clube do coração na sua infância era outro. De acordo com declaração do próprio Rei, ele torcia para o Vasco.

Em Bauru, a maioria dos meus amigos e dos amigos do meu pai eram corintianos. Não sei porque, mas eu saí Vasco", disse Pelé, em entrevista concedida ao canal de YouTube Pilhado

De fato, uma das histórias da infância do craque o associa ao Vasco. Versões dão conta que o então garoto Edson recebeu o apelido Pelé porque gostava de se autointitular como Bilé, então goleiro do clube cruzmaltino, sempre que jogava futebol em Bauru

A trajetória de Pelé no futebol também contou com momentos marcantes que envolveram o Vasco, o principal deles em 1969, quando marcou o seu milésimo gol em partida contra a equipe carioca, ao converter cobrança de pênalti no Maracanã.

Além disso, em 1957, Pelé vestiu três vezes a camisa cruzmaltina Naquele ano, Santos e Vasco montaram um combinado para disputar o Torneio Internacional do Morumbi, organizado pelo São Paulo para ajudar na construção do seu estádio. Nos três jogos realizados no Maracanã, o combinado utilizou a camisa da equipe carioca. E o Rei, mesmo com apenas 16 anos, mostrou o seu faro de artilheiro ao marcar cinco gols.

Pelé recordou aqueles jogos com carinho. "Por coincidência, acabei jogando no Vasco no campeonato que tivemos. Só Deus explica uma coisa dessas, com tanto time grande em São Paulo que eu poderia ter jogado, mas eu fui jogar no Vasquinho", afirmou o Rei, acrescentando que hoje o seu coração se divide entre Santos e Vasco.

"Nunca deixei de ter carinho pelo Vasco. Para os mais jovens, preste bem atenção: Eu sou vascaíno, porque o Vasco me deu oportunidade de aparecer para o mundo inteiro e sou Santos, porque foi o clube que me criou", concluiu Pelé.