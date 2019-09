No retorno ao Elzir Cabral, Ferroviário vence o Pacajus pela Taça Fares Lopes

O Ferroviário retornou ao estádio Elzir Cabral em grande estilo. Nesta quarta-feira (11), após sete anos sem atuar na Barra do Ceará, o Tubarão da Barra venceu o Pacajus por 1 a 0, com gol do atacante Isaac Prado, em jogo disputado pela Taça Fares Lopes.

Com o triunfo, o Ferrão chega aos seis pontos na tabela, empatado com o Horizonte. O líder da competição é o Caucaia, com oito pontos, seguido pelo Guarany de Sobral, com o mesmo número de pontos, mas na segunda colocação com menos gols marcados. O Pacajus segue com três pontos, na sétima colocação.

A próxima partida do Ferroviário pela Fares Lopes será no próximo sábado (14), contra o Horizonte, às 15h30min, no estádio Domingão. O Pacajus joga no mesmo dia e às 19h30 no Presidente Vargas contra o Atlético Cearense.