Negociação com Lisca para em tempo de contrato, e Ceará busca opções

Mais uma vez, a definição do novo técnico alvinegro já se transforma em novela. A negociação com o técnico Lisca esfriou, após as partes não concordarem com tempo de contrato proposto. As informações são do repórter Pedro Rocha, do Globo Esporte.

Lisca teria recebido proposta para assumir o clube até o fim do Cearense, o que não foi aceito pelo gaúcho. O profissional queria um contrato a longo prazo, pelo menos até o fim de 2020.

Com o não avanço do acordo, o Ceará abriu novamente o leque de opções, e o Thiago Larghi surgiu novamente como principal nome, de acordo com apuração do Diário do Nordeste. No entanto, também com o ex-treinador do Atlético/MG, as negociações não avançaram.

O Alvinegro segue em busca do seu novo comandante, mas tem problemas com o curto prazo ainda vigente para o fim do Brasileiro. Apenas 3 jogos restam para o término da Série A 2019.

