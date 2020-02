Naturalizado africano, André Neles disputou Eliminatórias da Copa da África pela Guiné-Equatorial

André Neles não era ídolo no futebol brasileiro, apesar de ter passado por muitos clubes do Brasil, incluindo Ceará, Fortaleza e Icasa. O ex-jogador que faleceu aos 42 anos, nesta quinta-feira (6), vítima de um infarto, se naturalizou africano para jogar pela seleção da Guiné-Equatorinal, ganhou status de estrela no pequeno país que fica localizado no Oeste da África.

Apesar de sua bisavó ser descendente africana, o motivo do ex-jogador se naturalizar no continente foi outro: um belo valor oferecido. Além de 200 mil dólares para se naturalizar, André também ganhava 10 mil dólares por cada partida disputava pela seleção africana.

Foram 10 jogos em que vestiu as cores da seleção da Guiné-Equatorial e quatro gols marcados. Dois desses jogos foram disputados pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, na África.

Brasileiro de Patrocínio-MG, André Neles fez sua primeira partida pela seleção africana no ano de 2007.

O ex-centroavante com passagens por Ceará, Fortaleza e Icasa, além de vários outros clubes brasileiros, faleceu nesta quinta-feira (6) vítima de infarto.