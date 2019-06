Morre Maureen Schwartz, tenista cearense que fez dupla com Maria Esther Bueno

A ex-tenista Maureen Schwartz faleceu na segunda-feira (27), aos 72 anos de idade, vítima de infarto. A cearense era um prodígio do tênis nacional quando adolescente e teve uma rápida ascensão. Em sua carreira, chegou a jogar ao lado de Maria Esther Bueno, a maior tenista da história do Brasil, nos Jogos Pan-americanos de 1963, onde a dupla conquistou a medalha de prata.

A própria Maria E. Bueno, campeã de 19 Grand Slams, escolheu a jovem Maureen como sua parceria para o torneio. Maureen conquistou o Orange Bowl, competição sub-18, além do tricampeonato brasileiro entre 1961 e 1963, e o ouro na categoria simpels do Pan-americano em 1963.

Maureen durante treino no Náutico Clube, em Fortaleza Foto: Reprodução

A irmã de Maureen, Doriane Schwartz, lembra de quando a carreira da tenista começou.

"A paixão dela pelo tênis foi logo no início, com uns 13 anos de idade. Ela tinha um estilo muito próprio, destacado. Minha mãe praticava tênis no Náutico Clube, e a levou para treinar. E assim foi. A família apoiava demais a prática, e financiava. Deixou as quadras cedo, por um problema sério no joelho, aos 19 anos".

Depois do tênis, Maureen foi para São Paulo estudar Medicina. De acordo com Doriane, a morte da irmã foi inesperada. "Foi uma surpresa o falecimento. Ela estava ótima, maravilhosa".