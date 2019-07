Messi precisa devolver carro avaliado em R$ 450 mil após fim do contrato entre Audi e Barcelona

O atacante Lionel Messi, do Barcelona, vai precisar devolver um carro para a Audi. A solicitação foi da própria montadora, que encerrou contrato com o clube catalão no último dia 30 de junho e pediu os veículos de volta. O automóvel foi cedido durante uma ação em março, quando todos os jogadores do elenco escolheram um carro da marca para uso próprio.

Messi, Suárez e Gerard Piqué optaram pelo Audi Q7, avaliado em R$ 450 mil, enquanto os brasileiros Malcom e Philippe Coutinho ficaram com um Audi Q8, com valor próximo dos R$ 350 mil. A empresa informou que, caso os atletas queiram seguir com os veículos, devem comprá-los.

No acordo entre Audi e Barcelona, os jogadores recebiam um carro novo por ano e precisavam deixar o CT do time no automóvel. A cláusula, no entanto, era constantemente descumprida pelos jogadores, que costuvam ser flagrados em veículos de outras montadoras.