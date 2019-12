Melhor jogadora do mundo de futsal 5 vezes, cearense Amandinha é tema de documentário

Eleita melhor jogador do mundo de futsal nos últimos cinco anos, Amandinha será tema do documentário "Carregando a bola - a história da melhor do mundo no futsal". A história de sua vida será contada em uma proução de 40 minutos, às 22h30 do próximo sábado (13), no Sportv.

Cearense da "gema", a atleta de 25 anos encanta do mundo do futsal feminino com dribles, gols e assistências. Nascida no Conjunto Ceará, bairro de Fortaleza, a jogadora deu início ao seu sonho de se tornar uma jogadora profissional e um projeto social. No entanto, apesar da felicidade de poder estar com a bola no pé, nem tudo foram só flores.

Sem ter garotas da sua idade, Amandinha passou que quebrar barreiras e enfrentar o preconceito antes aceita em campeonatos masculinos. E foi lá onde ela acabou sendo destaque com toda sua desenvoltura com a redonda sob o pé.

O seu talento chamou atenção de vários clubes do exterior, mas foi no Barateiro Futsal, equipe da cidade de Brusque/SC, onde ela iniciou sua carreira profissional.

Amandinha foi convocada para a Seleção Brasileira e conquistou o Mundial em 2013 e dos dois anos em seguida.

Atualmente no Leoas da Serra, a atleta foi o grande destaque da equipe no êxito que levou ao título inédito da Copa Internacional de Futsal.

O documentário vai ao ar no próximo sábado (13), às 22h30, no canal Sportv.