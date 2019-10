Mais de 31 mil torcedores têm presença confirmada para duelo entre Fortaleza e Flamengo

Para o duelo entre Fortaleza e Flamengo, na próxima quarta-feira (16), na Arena Castelão, mais de 31 mil torcedores confirmaram suas presenças. O jogo, válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, está marcada para iniciar às 20h.

A última atualização dos números, divulgada pela assessoria de comunicação do Tricolor nesta segunda-feira (13), foi do total de 31.746, sendo 16.933 de bilhetes que foram vendidos e 14.813 de sócios que confirmaram suas presenças através da ferramenta de check-in. Com a carga total de ingressos disponibilizados de 52.552, ainda restam 20.806 à venda. Para a torcida visitante, foi reservada de 14.200 entradas.

Em 15º com 28 pontos, o Leão recebe o Flamengo, líder disparado com 58 pontos, e não contará com o técnico Rogério Ceni, Wellington Paulista e Gabriel Dias, todos suspensos. O volante, inclusive, foi expulso na derrota por 1 a 0 para o Vasco, no último domingo (13), em São Januário.

Pelo lado do rubro-negro também há desfalques. Éverton Ribeiro e Bruno Henrique, ambos por suspensão, e Rafinha, que sofreu uma fratura na face na vitória sobre o Athletico-PR no domingo (13), ficam na capital carioca e não enfrentam o Tricolor do Pici. No entanto, o técnico Jorge Jesus contará com os retornos do atacante Gabigol, artilheiro do Brasil 32 gols no ano, e do zagueiro Rodrigo Caio. Ambos estavam com a Seleção Brasileira nos amistosos contra Senegal e Nigéria em Singapura. Se recuperando de problemas físicos, Filipe Luís e Arrascaeta seguem de fora.

