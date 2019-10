Flamengo terá 5 desfalques contra o Fortaleza

Em duelo da próxima quarta-feira (16), quando o Fortaleza recebe o Flamengo, na Arena Castelão, o clube carioca terá cinco ausências em sua equipe. O técnico Jorge Jesus não contará com os atletas Rafinha, Bruno Henrique, Éverton Ribeiro, Filipe Luís e Arrascaeta. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcada para iniciar às 20h.

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Bruno Henrique e Everton Ribeiro não enfrentam o Tricolor de Aço. Além deles, o lateral Rafinha, que sofreu um trauma na face na vitória sobre o Athletico-PR, no último domingo (13), também não joga. Se recuperando de problemas físicos, Arrascaeta e Filipe Luís seguem de fora.

Retornando dos amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Nigéria, em Singapura, o treinador rubro-negro poderá contar com Gabigol e o zagueiro Rodrigo Caio.

Jovem revelação flameguista, Reinier é dúvida para o confronto entre cearenses e cariocas. O atleta foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 para disputa o Mundial da categoria, que acontece neste mês de outubro, mas o departamento de futebol do rubro-negro optou por mantê-lo junto da delegação. Como a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não pretende abrir mão do jogador, a situação está nas mãos do departamento jurídico do Flamengo.

O duelo entre Fortaleza e Flamengo será na próxima quarta-feira (16), às 20h, na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão.