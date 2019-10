Fortaleza joga mal e perde por 1 a 0 para o Vasco

O Fortaleza decepcionou e perdeu por 1 a 0 para o Vasco, adversário direto, neste domingo (13), no São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão. Yago Pikachu abriu o placar de pênalti aos 23 minutos do 2º tempo após falta de Adalberto, que fez sua reestreia no Leão. A equipe de Rogério Ceni caiu para a 15ª posição na tabela de classificação. Gabriel Dias foi expulso e Ceni levou o 3º cartão e ambos não enfrentam o Flamengo nesta quarta-feira (16).

O jogo

Durante a 1ª etapa, a proposta de jogo do Fortaleza era contra-atacar. Esperando o adversário em um 4-4-2, André Luis era o mais avançado, com Wellington Paulista variando para fazer o pivô com o companheiro. Sólido na defesa, todos voltavam para marcar quando o Vasco pressionava. Porém, na fase ofensiva, o time de Ceni pouco criou, com somente duas finalizações ao gol, ambas sem perigo.

A equipe de Luxemburgo também foi pouco eficiente, trabalhando com Andrey e Richard no meio num 4-2-3-1 que tem em Talles Magno seu ponto de desequilíbrio, mas com pouco espaço para explorar. Os volantes demoravam para acionar os atacantes, com Rossi com mais liberdade pela direita. A melhor chance do Gigante da Colina veio dos pés de Marrony, logo aos 9 minutos, mas parou nas mãos de Boeck.

Nos acréscimos, o zagueiro Jackson sentiu lesão e precisou ser substituído. Em seu lugar, Adalberto fez sua reestreia pelo Tricolor. O Leão do Pici atuou com a dupla de zaga reserva durante toda a 2ª etapa já que Roger Carvalho (lesionado) e Quintero (suspenso) não estavam disponíveis.

A segunda etapa começou bem mais emocionante. Com 3 bolas na trave em sequência, 2 do Vasco, o time de Luxemburgo tomou mais controle do jogo. Rossi continuou incisivo pela direita, tendo muito espaço. Ceni colocou Marlon no lugar de Andre Luis para ajudar na marcação do camisa 7 pela esquerda.

Aos 23 minutos, Adalberto empurrou Castán em jogada aérea, dando pênalti para o Gigante da Colina. Como no 1º turno, Yago Pikachu foi para a cobrança e bateu no lado esquerdo de Boeck, que ainda foi na bola, mas não defendeu. 1 a 0 para o Vasco.

Minutos depois, Talles Magno fez bela jogada pela esquerda, chapelando Gabriel Dias, que o chutou na tentativa de parar o jovem atacante. Já amarelado, o lateral recebeu o 2º cartão amarelo e assim o vermelho. Ceni já havia feito as 3 substituições com a entrada de Matheus Alessandro pela esquerda, mas foi pouco para assustar a meta de Fernando Miguel na reta final.

O próximo oponente do Leão é o líder do Campeonato, o Flamengo, nesta quarta-feira (16), às 20h, na Arena Castelão.