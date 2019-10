Sem Ceni, Fortaleza tem 2 desfalques confirmados contra o Flamengo

A situação para o Fortaleza diante do Flamengo, na Arena Castelão, nesta quarta-feira (16), não é nada positiva. Durante a derrota por 1 a 0 para o Vasco pela 25ª rodada do Brasileirão, 3 desfalques foram confirmados para o confronto contra o líder do Campeonato. Rogério Ceni, Wellington Paulista e Gabriel Dias estão suspensos. O último recebeu dois amarelos e consequentemente o vermelho neste domingo (13).

Além deles, o zagueiro Jackson, que já era dúvida contra o Vasco, saiu no fim do 1º tempo sentindo. É outra preocupação para a zaga tricolor, formada agora por Paulão e Adalberto, recém-chegados ao time.

Para a posição de W. Paulista, Osvaldo pode fazer dupla com André Luis no ataque. Tinga deve substituir Gabriel Dias na lateral direita.

A partida contra o líder do Brasileirão é válida pela 26ª rodada. O Fortaleza está em 15º na tabela, com 25 pontos.