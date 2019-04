Luiz Otávio cobra eficiência do Ceará no Clássico-Rei: "é matar ou morrer"

O Ceará não tem mais a vantagem do empate na final do Campeonato Cearense. Buscando o tricampeonato, a equipe precisa vencer o Fortaleza por dois gols de diferença para erguer a taça no próximo domingo (21), às 16h, na Arena Castelão. Principal nome da defesa alvinegra, o zagueiro Luiz Otávio cobrou mais eficiência da equipe para conseguir o resultado positivo.

"Como é só um jogo, é matar ou morrer. Ou seja, marcamos esses dois gols ou perdemos o título. O nosso objetivo e foco permanece o mesmo. A gente perdeu um jogo e a vantagem, mas não a guerra. Da mesma forma que tomamos dois gols, podemos fazer. Não foi um jogo que eles atropelaram o Ceará, longe disso. Espero que a gente possa ser mais eficiente no domingo", comentou.

Última vitória do Vovô por mais de dois gols foi contra o Floresta, na semifinal do Estadual Foto: JL Rosa

Na temporada, o Vovô marcou 40 gols e sofreu 20. Em 24 jogos sob o comando do técnico Lisca em 2019, a equipe construiu um placar superior a dois tentos em sete oportunidades: Sampaio (5 a 0), Floresta (0 a 4), Horizonte (2 a 0), Guarany de Sobral (3 a 0), Ferroviário (2 a 6), Salgueiro (1 a 3) e Floresta (3 a 0). Com mando de campo do Ceará no segundo Clássico-Rei, Luiz Otávio revelou que torcedores desejaram apoio após o revés.

"O espírito que a gente vê no estádio é que a honra do Ceará é lutar. Precisamos fazer isso os 90 minutos. Depois da partida, recebi muitas mensagens dos torcedores e isso me motivou. Precisamos honrar primeiro nosso nome, a cobrança é individual e nossa. Sabe que precisa dar mais, se o Fortaleza está 100%, precisamos estar mais", afirmou.

O Ceará não divulgou a carga de ingressos vendida para a partida. Ao todo, foram disponibilizados 50 mil. No primeiro jogo da final, com mando tricolor, o público total foi de 32.982 pessoas, com renda de R$ 436.471,00.