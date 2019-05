Libertadores terá três "Brasil x Argentina" nas oitavas de final

A Conmebol sorteou todos os oito confrontos de oitavas de final da Copa Libertadores, na noite desta segunda-feira (13), na sede da entidade, no Paraguai. Um detalhe é que os jogos só começarão a ser disputados depois da Copa América, em julho. Os destaques são os três duelos Brasil x Argentina: Cruzeiro x River Plate, Palmeiras x Godoy Cruz e Athletico/PR x Boca Juniors.

Flamengo, Internacional e Grêmio pegam Emelec/EQU, Nacional/URU e Libertad/PAR, respectivamente. A decisão será disputada em Santiago, no Chile, em 23 de novembro.

Confira todos os jogos das oitavas de final da Libertadores:

Palmeiras x Godoy Cruz/ARG

Cruzeiro x River Plate

Internacional x Nacional/URU

Cerro Porteño/PAR x San Lorenzo

Libertad/PAR x Grêmio

Boca Juniors x Athletico/PR

Flamengo x Emelec/EQU

Olimpia/PAR x LDU Quito/EQU

Sorteio da Sul-Americana

Os 32 times que estão na 2ª fase da Copa Sul-Americana conheceram seus adversários na competição. Em sorteio realizado também nesta segunda-feira (13), na sede da Conmebol, no Paraguai, antes de ser sorteada a fase de oitavas de final da Libertadores, os 16 duelos foram definidos. A final do torneio já está definida e será em 9 de novembro, um sábado, em Assunção, no Paraguai.

O Corinthians vai enfrentar o Deportivo Lara, da Venezuela. O Fluminense vai receber o Atlético Nacional, da Colômbia. Já o Botafogo pega o Sol de América, do Paraguai, enquanto o Atlético-MG, por sua vez, encara o Unión La Calera, do Chile. Os confrontos estão marcados para os dias 22 e 29 de maio, com possibilidade de serem realizados na terça, quarta ou quinta-feira.



Confira os confrontos da 2ª fase da Copa Sul-Americana:

La Equidad/COL x Deportivo Santaní/PAR

Independiente del Valle/EQU x Universidad Católica/CHI

Fluminense x Atlético Nacional/COL

Unión Española/CHI x Sporting Cristal/PER

Argentinos Juniors x Deportes Tolima/COL

Montevideo Wanderers x Cerro/URU

Universidad Católica/EQU x Melgar/PER

Unión La Calera/CHI x Atlético/MG

Sol de América/PAR x Botafogo

Rionegro Águilas/COL x Independiente

Corinthians x Deportivo Lara/VEN

River Plate/URU x Colón/ARG

Zulia/VEN x Palestino/CHI

Deportivo Cali x Peñarol

Liverpool/URU x Caracas

Royal Pari/BOL x Macará/EQU