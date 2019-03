Leandro Carvalho é oficializado pelo Ceará, e torcida lota o Aeroporto na chegada do atleta

A expectativa era grande, e a torcida do Ceará fez a festa no Aeroporto Internacional Pinto Martins para receber o atacante Leandro Carvalho. Após uma negociação que se desenrolou por meses, o clube oficializou o retorno do atleta, nesta quinta-feira (28), que assina contrato até março de 2022.

>Relembre a negociação do Ceará com Leandro Carvalho

>Ativo no mercado, Ceará investe R$ 9 milhões em chegada de trio

>Clássico-Rei do dia 10 não terá mais torcida mista

O Alvinegro de Porangabuçu adquiriu também 100% dos direitos federativos do jogador e 40% dos direitos econômicos. Com 23 anos, o atleta tinha vínculo com o Botafogo/RJ, mas defendeu o Vovô na última temporada, quando marcou 5 gols em 17 jogos na Série A.

Ao todo, Leandro Carvalho disputou 41 partidas, sendo 37 como titular, marcando oito vezes. A primeira passagem pelo Alvinegro aconteceu em 2017, quando o atacante foi peça chave na campanha do acesso.

Ficha técnica do atleta

Nome: Leandro Carvalho da Silva

Jogos: 41 / Titular: 37 / Saiu do banco: 5 / Substituído: 20 / Relacionado: 42

Idade: 23 anos

Naturalidade: Belém (PA)

Posição: Atacante

Clubes: Paysandu, Penapolense, Tuna Luso, Botafogo e Ceará.