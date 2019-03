Ativo no mercado, Ceará investe R$ 9 milhões em chegada de trio

A temporada de 2019 tem sido de grandes investimentos no Ceará em contratações. Com a chegada de Leandro Carvalho, confirmado oficialmente ontem com um contrato de três anos vindo do Botafogo, somadas às contratações do goleiro Richard e do meia Wescley, o Alvinegro ostenta os três maiores investimentos da história do futebol cearense, em um total de R$ 9 milhões.

O atacante, comprado ao time carioca por R$ 3,6 milhões por 60% dos direitos econômicos é a segunda maior contratação da história do nosso futebol, atrás apenas da de Wescley (R$ 4,4 milhões) e à frente de Richard (R$ 1 milhão).

Os investimentos no elenco em um ano de consolidação na Série A, foram possíveis também pela venda de jogadores, como as de Everson e Richardson, ambas por R$ 5 milhões. O clube ainda aguarda para hoje o pagamento da venda de Felipe Jonatan ao Santos, já que o clube paulista prometeu pagar os R$ 6 milhões hoje, após semanas com o jogador já treinando na Vila Belmiro.

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, acredita que os investimentos feitos no time em contratações de jogadores é um marco não só na história do clube, como também no futebol cearense. “Demonstra que o clube começa a se configurar em um novo patamar, de estrutura, organização, de visão, de orçamento, em tudo. É um desabrochar de uma forma de se fazer futebol aqui”, disse.

Em seguida, ele citou a compra de Wescley do futebol japonês, fluxo que em outros tempos seria o inverso. “Fizemos o caminho inverso. Ao invés do Japão ter comparado um jogador do Ceará, o Ceará comprou do Japão. Isso mostra uma coisa extremamente simbólica para o futebol cearense. Estamos virando uma página do futebol cearense, de estar comprando jogador no mercado japonês, algo impensável a outro dia. Tem gente que só acredita porque aconteceu”, disse ele.

Para finalizar, o presidente do Vovô destaca que a responsabilidade financeira do clube faz com que os jogadores queiram jogar no time.

“O Ceará hoje tem a credencial de pagar em dia e esta coisa está começando a contagiar. Não é à toa que estão aqui o Felipe Baxola, o Wescley, o Carleto, o Samuel, o Roger. Esses caras teriam outras opções, mas preferiram jogar no Ceará”.