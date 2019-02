Leandro Carvalho rescinde com o Botafogo e acerta retorno ao Ceará

Mais uma novela chega ao fim em Porangabuçu (pelo menos chega ao último capítulo). O atacante Leandro Carvalho está muito próximo de voltar oficialmente ao Ceará após extensa negociação, que se arrasta desde o fim do Brasileirão 2018, com inúmeras idas e vindas. O Vovô aguarda apenas trâmites burocráticos para anunciar o atleta.

O Botafogo aceitou a proposta do Alvinegro cearense e vendeu 40% dos direitos econômicos do atleta de 23 anos pelo valor de R$ 3 milhões. O Paysandu também aceitou oferta de vender 20% dos direitos de Leandro por R$ 600 mil. Ao todo, o Alvinegro de Porangabuçu investiu R$ 3,6 milhões para obter 60% do jogador. Desembarcando na capital cearense nesta sexta-feira (28), o atacante assina com o Vovô até maio de 2022.

Leandro Carvalho brilhou com a camisa do Ceará em 2018, quando foi autor de 5 gols em partidas decisivas, que contribuíram para que o Alvinegro escapasse do rebaixamento. Em 2017, também foi fundamental na reta final da Série B e acesso.

Com vínculo no Botafogo, Leandro Carvalho já havia sido pretendido pelo Vovô em dezembro de 2018. Porém, após encontros e desencontros com a diretoria alvinegra (inclusive um deles no programa A Grande Jogada, ao vivo), o atacante renovou com o Fogão, frustrando os planos do Ceará.

Reveja vídeo do encontro de Leandro Carvalho com Robinson de Castro, na Grande Jogada, em dezembro

Nos últimos dias, após Leandro não ter atuado bem no ínicio da temporada pelo clube de Caio Martins, foi disponibilizado ao mercado, retomando antigo interesse do Vozão. Nesta sexta-feira, as negociações evoluíram para um final feliz para todas as partes, tanto para Leandro, que sempre deixou claro o interesse de voltar à capital cearense, como para o Botafogo, que lucrou com um jogador sem rendimento, como para o Ceará, que acredita no trabalho de Leandro.

Durante entrevista, em dezembro, Leandro Carvalho admitiu interesse em permanecer no Ceará. Reveja: