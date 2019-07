Leandro Campos comenta revés contra o Náutico: "uma derrota não vai nos desorganizar"

Treinador do Ferroviário, Leandro Campos comentou a derrota sofrida para o Náutico, na última segunda-feira (15), pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar do revés sofrido, o técnico coral demonstrou confiança na equipe, que segue na liderança do Grupo A com 23 pontos somados.

"Temos que ver os pontos negativos e positivos (da derrota) porque estamos vivíssimos na competição. Não vai ser uma derrota que vai nos desorganizar", comentou o comandante do Tubarão da Barra. "Vamos ter que fazer as correções necessárias. Precisamos dar uma realinhada. Estou dando continuidade ao que vinha sendo feito (por Marcelo Vilar). Não fizemos grandes modificações em relação ao modelo de jogo da equipe. É uma forma que os atletas estão mais organizados, aceitam mais essa formatação de jogo, mas existem situações que precisamos ser mais ofensivos, adiantarmos um pouco mais a marcação para que a gente possa criar essa condição de pressão maior sobre o adversário".

Mesmo com a derrota, o Ferroviário segue na liderança do Grupo A com 23 pontos, cinco a mais que o próprio Náutico que é atualmente o quinto colocado na tabela. "Toda derrota frusta. Nós queríamos os três pontos para mantermos essa diferença de cinco pontos para o segundo colocado e termos de sete a oito pontos do quinto", disse Leandro.

Restando apenas seis jogos na fase de grupos, o treinador do Peixe fez uma alerta. "Temos que ter alguns cuidados com ansiedade que pode ser, a partir de agora, talvez o inimigo do Ferroviário. Temos que controlar essa ansiedade para que tenhamos a continuação da competição com tranquilidade, lógico que buscando os resultados", finalizou.

No próximo dia 20, um sábado, o Tubarão da Barra vai até Rio Grande do Norte enfrentar o Globo, no Barretão, às 17h, pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão. No jogo de ida, válido pela 4ª rodada da disputa, o Ferroviário venceu a equipe rio-grandese por 1 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza.